Суперниками збірної України можуть бути Росія, Франція, Португалія чи Греція

Суперниками збірної України з футболу за вихід до фінального раунду Чемпіонату світу 2010 року можуть бути Росія, Франція, Португалія чи Греція.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Як відомо, чотири путівки до фінального раунду ЧС-2010 у стикових матчах 14 і 18 листопада розіграють збірні України, Словенії, Боснії іГерцеговини, Ірландії, Потугалії, Греції, Росії та Франції.

Жеребкування пар плей-офф відбудеться у Цюріху 19 жовтня о 15.00 за київським часом. На жеребкуванні будуть присутні президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС та головний тренер національної збірної Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО.

Відповідно до оновленого ФІФА рейтинг-листу національних команд, збірна Україна піднялася з 25-ї сходинки на 22-гу в рейтингу.

Відтак, під час жеребкування поєдинків плей-офф за путівку на фінальну частину ЧС-2010 наша команда перебуватиме у групі несіяних разом з Ірландією (34-е місце), Боснією і Герцеговиною (42-е) та Словенією (49-е). У той час як Франція (9-е), Португалія (10-е), Росія (12-е) та Греція (16-е) складуть сіяну групу.

Оскільки пари розподілятимуться по принципу “сіяні–несіяні”, збірна України у стикових матчах не зустрінеться з Ірландією, Боснією і Герцеговиною, Словенією.