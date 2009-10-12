До 2012 року Україна і Польща обміняються домами

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сподівається, що до 2012 року буде повністю завершено реконструкцію Українського дому у Перемишлі та визначено приміщення для Польського дому «Полонія» у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у польському місті Перемишль, де проходив VI з’їзд Об’єднання українців у Польщі.

Як поінформував І.ВАСЮНИК, у серпні цього року Кабінет міністрів виділив 47 млн. грн. на підтримку зв’язків із закордонними українцями у всьому світі.

«Зокрема, вже цього року на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Українського дому у Перемишлі буде спрямовано близько 100 тис. доларів», - поінформував І.ВАСЮНИК.

Також він зазначив, що декілька сотень тисяч доларів буде направлено у 2010 році на проведення реконструкції Українського дому у Перемишлі, яка має бути повністю завершена до 2012 року.

І.ВАСЮНИК акцентував на тому, що «реконструкція Українського дому не перетвориться в довгобуд», а найближчим часом дім буде презентований після повної реконструкції.

Також, за словами І.ВАСЮНИКА, цього року планується проведення конкурсу на кращий проект пам’ятника жертвам Голодомору у Вашингтоні.

Крім того, він повідомив, що українська влада взяла до уваги прохання маршалка Підкарпатського воєводства щодо сприяння української влади у виділенні приміщення для Польського дому в Україні.

«Я думаю, що міська влада Львова уже найближчим часом запропонує українській стороні і владі Польщі ряд приміщень, які в подальшому розглядатимуться під дім «Полонія», - зазначив І.ВАСЮНИК.

Він висловив переконання, що до Євро-2012 «ми матимемо ще десятки спільних українсько-польських проектів, і польська сторона буде мати свій Польський дім в Україні, який буде у Львові».