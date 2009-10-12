У Львові до Євро-2012 презентували новий вид спорту

У Львівському державному університеті фізичної культури відбудеться презентація нового виду спорту – черліденгу (змагання груп підтримки спортивних команд).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за словами президента Львівського обласного осередку Всеукраїнської федерації черліденгу груп підтримки спортивних команд Галини ХРУЩ, «організація фанатів особливо актуальна у зв`язку з підготовкою Львова до Євро-2012. Сьогодні вже формуються команди черлідерів у Львові, Дрогобичі, Городку, куди приймаються усі бажаючі».

Черлідери в Україні офіційно з`явилися у 2004 році, коли було зареєстровано Всеукраїнську федерацію черліденгу, а вже у травні цього року збірна України в Орландо (США) стала віце-чемпіонами світу у номінації “чер-данс джаз”, а також чемпіонами Фінляндії 2007, 2008 років, Австралії 2008 року.

*** Професійний черліденг - це поєднання акробатики, гімнастики, танцю, аеробіки, фітнесу.

Рух черлідерів виник у США понад 100 років тому. Спочатку групи підтримки супроводжували спортивні команди. Згодом черлідери почали проводити власні конкурси і змагання за спеціально розробленими правилами.

Штаб-квартира світової організації черліденгу знаходиться у Токіо.