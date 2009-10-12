Аршавін не хоче в суперники збірну України

Лідер збірної Росії Андрій Аршавін поділився думкою, з ким би йому хотілося зіграти в плей-офф до Чемпіонату світу в ПАР.

Майже визначилося коло, з якого виберуть майбутнього суперника для збірної Росії, - це Словенія або Словаччина, Боснія, Ірландія і, дуже ймовірно - Україна.

"Хороша компанія. Не знаю навіть, кого вибрати. Шкода, що Греція серед сіяних, - каже Андрій Аршавін. - Давайте подумаємо..."

"Британського футболу мені і так вистачає. Словаччина залишила не найкращі спогади. Боснія зараз, кажуть, хороша. А про Україну й говорити нічого. Я б вибрав Словенію".

Перемога України над Англією вас дуже здивувала? "В принципі, коли одна команда мотивована на всі сто, а інша зовсім не мотивована, нічого дивовижного в перемозі першої немає", - резюмував Аршавін.

Football.ua