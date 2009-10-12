Біліч сподівається, що українці спіткнуться на Андоррі

Наставник збірної Хорватії Славен Біліч заявив, що у відставку подавати не збирається.

"Я говорив з гравцями після матчу України з Англією. Ми всі сходимося на думці, що необхідно мобілізуватися перед грою в Казахстані. Ми не могли вплинути на матч в Дніпропетровську, але зібрати всі сили напередодні поєдинку в Астані ми зобов`язані", - говорить наставник.

"Залишається надія на диво. Необхідно до кінця вірити, що Україна спіткнеться в Андоррі. Там Росія перемогла насилу, ми мучилися, англійці довго не могли забити", - вірить Біліч.

Football.ua