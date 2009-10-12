Капелло каже, що Мілевський симулював, а рефері повірив

Головний тренер збірної Англії Фабіо Капелло залишився задоволеним грою своїх підопічних і нарікнув на суддівство у матчі з Україною.

"Арбітр явно помилився при вилученні Гріна. Мілевський симулював у тому епізоді, а рефері повірив йому", - цитує Капелло Associated Press.

"Дуже задоволений тим, як наша команда діяла, залишившись у меншості. Ми намагалися зрівняти рахунок впродовж всієї зустрічі. Хлопці виклалися на всі 100 відсотків, показавши дуже хороший футбол. Був чудовий шанс добитися нічиєї на останніх хвилинах поєдинку, але не вдалося", - наводить слова італійського фахівця Sky Sports.

"Не люблю програвати. У кожному матчі є як позитивні моменти у діях підопічних, так і негативні. Цей поєдинок можна сміливо заносити нам в актив", - додав він.

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