Англія поскаржиться ФІФА на поведінку українських фанів
Арбітр двічі зупиняв гру
Обслуговуючий персонал прибирає фаєри, які українські вболівальники кинули до воріт національної збірної Англії
Федерація футболу Англії (FA) заявила про свій намір направити скаргу у ФІФА у зв`язку з поведінкою українських уболівальників на матчі Україна - Англія.
"Ми вирішили направити скаргу у ФІФА, спостерігач якої також приділив увагу цим епізодам матчу. Він запевнив, що донесе це до відома дисциплінарного комітету, а ми направимо письмову скаргу. Ми не можемо залишити це безкарним", - цитує главу прес-служби FA Адріана Бевінгтона Sky Sports.
Нагадаємо, у матчі Україна - Англія рефері Дамір Скоміна був вимушений двічі зупиняти гру через фаєри, які кинули на поле українські вболівальники. Ніхто з гравців у цих моментах не постраждав.