Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Закінчилися чергові матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу

Група 1

Португалія – Угорщина 3:0

Данія – Швеція 1:0

У групі лідирує Данія - 21 очко, Португалія 16, Швеція 15, Угорщина 13, Албанія 7, Мальта 1.

Наступні матчі 14 жовтня: Португалія – Мальта, Швеція – Албанія, Данія – Угорщина.

Група 2

Ізраїль – Молдова 3:1

Греція – Латвія 5:2

Люксембург - Швейцарія 0:3

У групі лідирує Швейцарія з 20 очками, Греція 17, Ізраїль 15, Латвія 14, Люксембург 5, Молдова 3.

Наступні матчі 14 жовтня: Латвія – Молдова, Греція – Люксембург, Швейцарія – Ізраїль.

Група 3

Словаччина – Словенія 0:2

Чехія – Польща 2:0

У групі лідирує Словаччина 19 очок, Словенія 17, Чехія 15, Північна Ірландія - 14, Польща 11, Сан-Маріно 0.

Наступні матчі 14 жовтня: Чехія – П.Ірландія, Сан-Маріно – Словенія, Польща – Словаччина.

Група 4

Ліхтенштейн – Азербайджан 0:2

Росія – Німеччина 0:1

Фінляндія - Уельс 2:1

У групі лідирує Німеччина - 25 очок, Росія 21, Фінляндія 17, Уельс 9, Азербайджан 4, Ліхтенштейн 2.

Наступні матчі 14 жовтня: Ліхтенштейн – Уельс, Німеччина – Фінляндія, Азербайджан – Росія.

Група 5

Естонія – Боснія і Герцеговина 0:2

Вірменія – Іспанія 1:2

Бельгія – Туреччина 2:0

У групі абсолютний лідер Іспанія - 27 очок, БіГ 21, Туреччина 12, Бельгія 10, Естонія 5, Вірменія 4.

Наступні матчі 14 жовтня: Естонія – Бельгія, Туреччина – Вірменія, БіГ – Іспанія.

Група 6

Білорусь – Казахстан 4:0

Україна - Англія 1:0

У групі лідирує Англія - 24 очки, Україна 18, Хорватія 17, Білорусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.

Наступні матчі 14 жовтня: Андорра – Україна, Англія - Білорусь, Казахстан - Хорватія.

Група 7

Сербія – Румунія 5:0

Австрія – Литва 2:1

Франція - Фарери 5:0

У групі лідирує Сербія - 22 очки, Франція 18, Австрія 14, Литва 9, Румунія 9, Фарери 4.

Наступні матчі 14 жовтня: Румунія – Фарери, Литва – Сербія, Франція – Австрія.

Група 8

Чорногорія – Грузія 2:1

Ірландія – Італія 2:2

Кіпр - Болгарія 4:1

У групі лідирує Італія - 21 очко, Ірландія 17, Болгарія 11, Кіпр 9, Чорногорія 8, Грузія 3.

Наступні матчі 14 жовтня: Ірландія – Чорногорія, Болгарія – Грузія, Італія – Кіпр.

Група 9

У групі лідирує Голландія - 24 очки, Норвегія 10, Шотландія 10, Македонія 7, Ісландія 5.

У Групі 9 ігри закінчені.

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Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.