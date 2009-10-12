Результати матчів ЧС-2010 з футболу
Останні матчі - 14 жовтня
Закінчилися чергові матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу
Група 1
Португалія – Угорщина 3:0
Данія – Швеція 1:0
У групі лідирує Данія - 21 очко, Португалія 16, Швеція 15, Угорщина 13, Албанія 7, Мальта 1.
Наступні матчі 14 жовтня: Португалія – Мальта, Швеція – Албанія, Данія – Угорщина.
Група 2
Ізраїль – Молдова 3:1
Греція – Латвія 5:2
Люксембург - Швейцарія 0:3
У групі лідирує Швейцарія з 20 очками, Греція 17, Ізраїль 15, Латвія 14, Люксембург 5, Молдова 3.
Наступні матчі 14 жовтня: Латвія – Молдова, Греція – Люксембург, Швейцарія – Ізраїль.
Група 3
Словаччина – Словенія 0:2
Чехія – Польща 2:0
У групі лідирує Словаччина 19 очок, Словенія 17, Чехія 15, Північна Ірландія - 14, Польща 11, Сан-Маріно 0.
Наступні матчі 14 жовтня: Чехія – П.Ірландія, Сан-Маріно – Словенія, Польща – Словаччина.
Група 4
Ліхтенштейн – Азербайджан 0:2
Росія – Німеччина 0:1
Фінляндія - Уельс 2:1
У групі лідирує Німеччина - 25 очок, Росія 21, Фінляндія 17, Уельс 9, Азербайджан 4, Ліхтенштейн 2.
Наступні матчі 14 жовтня: Ліхтенштейн – Уельс, Німеччина – Фінляндія, Азербайджан – Росія.
Група 5
Естонія – Боснія і Герцеговина 0:2
Вірменія – Іспанія 1:2
Бельгія – Туреччина 2:0
У групі абсолютний лідер Іспанія - 27 очок, БіГ 21, Туреччина 12, Бельгія 10, Естонія 5, Вірменія 4.
Наступні матчі 14 жовтня: Естонія – Бельгія, Туреччина – Вірменія, БіГ – Іспанія.
Група 6
Білорусь – Казахстан 4:0
Україна - Англія 1:0
У групі лідирує Англія - 24 очки, Україна 18, Хорватія 17, Білорусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.
Наступні матчі 14 жовтня: Андорра – Україна, Англія - Білорусь, Казахстан - Хорватія.
Група 7
Сербія – Румунія 5:0
Австрія – Литва 2:1
Франція - Фарери 5:0
У групі лідирує Сербія - 22 очки, Франція 18, Австрія 14, Литва 9, Румунія 9, Фарери 4.
Наступні матчі 14 жовтня: Румунія – Фарери, Литва – Сербія, Франція – Австрія.
Група 8
Чорногорія – Грузія 2:1
Ірландія – Італія 2:2
Кіпр - Болгарія 4:1
У групі лідирує Італія - 21 очко, Ірландія 17, Болгарія 11, Кіпр 9, Чорногорія 8, Грузія 3.
Наступні матчі 14 жовтня: Ірландія – Чорногорія, Болгарія – Грузія, Італія – Кіпр.
Група 9
У групі лідирує Голландія - 24 очки, Норвегія 10, Шотландія 10, Македонія 7, Ісландія 5.
У Групі 9 ігри закінчені.
***
Нагадаємо, що до фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.
Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.
Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.