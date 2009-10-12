Збірна України виграла у збірної Англії

У надзвичайно напруженому матчі відбіркового туру ЧС-2010 проти збірної Англії збірна України з футболу здобула перемогу з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол - на рахунку гравця "Дніпра" Сергія Назаренка.

Україна − Англія − 1:0

Голи: 1:0 Назаренко (29).

Україна: П’ятов, Кобін, Кучер, Хачеріді, Ракицький, Ротань, Тимощук, Гай, Назаренко (Ярмоленко, 67), Шевченко (Гусєв, 90+2), Мілевський.

Англія: Грін, Джонсон, Фердинанд, Террі, Е.Коул, Леннон (Джеймс, 15), Керрік, Лемпард, Джеррард (Мілнер, 46), Хескі (К.Коул, 72), Руні.

Вилучення: Грін (13).

Нереалізований пенальті: Шевченко (16).

Олексій Михайличенко всупереч усім прогнозам з перших хвилин випустив на поле двох дебютантів − захисників Євгена Хачеріді та Ярослава Ракицького. Додайте до них учорашнього новачка Василя Кобіна, який вперше вийшов на правому фланзі у збірній, і постане абсолютно експериментальна лінія оборони. Треба відзначити, що молоді новобранці загалом упоралися із хвилюванням, хоча через брак досвіду й зігранності інколи припускалися тактичних помилок. Зате у єдиноборствах і 22-річний Хачеріді, і 20-річний Ракицький показали справжній клас. Останній взагалі міг стати справжнім героєм, якби його фірмовий удар здалеку неймовірним чином не парирував воротар.

Почалося все для нас напрочуд вдало. Вже на 13-й хвилині Артем Мілевський утік від Ріо Фердинанда, вирвавшись віч-на-віч з Робертом Гріном. Тому не вдалося впоратися з українським форвардом інакшим способом ніж збити його у штрафному майданчику. У підсумку − червона картка воротарю і пенальті.

На жаль, капітану «синьо-жовтих» Андрію Шевченку просто не пощастило: він спокійно розвів Девіда Джеймса та м’яч по різні боки, але влучив у стійку воріт. Але незабитий пенальті не знітив досвідченого гравця ы в першому таймі Шевченко несамовито боровся з суперниками, активно рухався, часто отримував м’яча, роздавав передачі і сам намагався загострювати ситуацію, вів гру нашої збірної.

Упродовж перших 30 хвилин українці буквально затисли суперників на їхній половині поля, і врешті-решт досягли свого. Гольовий момент виник внаслідок пресингу у виконанні Руслана Ротаня, який змусив помилитись англійських захисників. М’яч підібрав Василь Кобін, обіграв двох опонентів, але на третьому спіткнувся. Однак м’яч відскочив до дніпропетровця Сергія Назаренка, який могутнім ударом − за невеличкого рикошету від голови Ешлі Коула − відкрив рахунок, чим довів рідну публіку до екстазу.

Як виявилось, гол поклав початок просто-таки фантастичному за змістом відрізку. Одразу ж по тому Уейн Руні вивів на забійну позицію Френка Лемпарда, але м’яч після його удару промайнув повз ворота. За мить − уже українці схопилися за голову. Артем Мілевський приклався неробочою лівою метрів з двадцяти, та англійців знову врятувала штанга. Англійці намагалися нав’язати контргру, переважно розвиваючи атаки своїм правим флангом. Але й «синьо-жовті» в тилу не відсиджувались, створивши низку перспективних моментів. Один з них завершився непоганим, але неточним ударом головою Олексія Гая.

Другий тайм «синьо-жовті» почали не так упевнено. Все ж таки відповідальність за результат висіла над гравцями немов Дамоклів меч. Десять підопічних Фабіо Капелло спробували скористатися певною розгубленістю опонентів. У ці хвилини особливо помітною стала ключова роль Анатолія Тимощука, який ніби на крилах літав по всьому ігровому периметру, полюючи на м’яч. Кілька разів англійцям все ж вдалось організувати осмислені комбінації, але, відчувши цей порив суперників, українці почали методично «сушити» гру.

Чим більше спливало часу, тим обережніше діяли господарі. Адже кожна помилка в їхніх діях могла стати фатальною. Звісно, при цьому хлопці Михайличенка не відмовлялись від пошуку шляхів до сітки воріт Джеймса. На 80-й хвилині це ледь не вдалось їм удруге: Ракицький протягнув м’яча через усе поле і видав чудову передачу Андрію Ярмоленку. Молодий динамівець вийшов один на один з голкіпером, але переграти його не зумів.

Утім, цей епізод насправді вирізнявся з загального контексту, позаяк набагато активнішими виглядали саме гості. На останніх хвилинах ударам Руні та Лемпарда лише трішки не вистачило точності − на щастя для нас. Українці вистояли і досягли такого омріяного результату.

Тепер нашій команді необхідно перемагати на виїзді Андорру, щоб забронювати друге місце в групі й вийти до раунду плей-офф.

Отже, на сьогодні у групі лідирує Англія - 24 очка, Україна 18, Хорватія 17, Білорусь 13, Казахстан 6, Андорра 0.

Наступні матчі 14 жовтня: Андорра – Україна, Англія - Білорусь, Казахстан - Хорватія.

Фото УНІАН