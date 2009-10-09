До Дніпропетровська прибувають фани з Англії

Перша делегація англійських вболівальників, яка прибула до Дніпропетровська вчора, очікує від завтрашнього відбіркового матчу Чемпіонату світу з футболу між збірними командами України та Англії «справжнього свята футболу».

Про це сьогодні у Дніпропетровській міській раді журналістам повідомив керівник фундації вболівальників Лондона «Fan Friendly» Марк ПЕРРІМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні англійські фани познайомилися з фанами команди «Дніпро» та збірної України і обмінялися з ними сувенірами.

Завтра на стадіоні «Метеор» відбудеться футбольний матч між вболівальниками збірних України та Англії. Крім того, англійські вболівальники відвідають дитячий будинок у Самарському районі Дніпропетровська.

У Дніпропетровськ також прибув Надзвичайний та Повноважений Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР, який сьогодні відвідав фінальну гру Чемпіонату Європи серед школярів на стадіоні «Трудові резерви» та планує провести зустріч зі студентами Національного гірничого університету.

За даними голови Федерації футболу Дніпропетровської області Андрія ПАВЕЛКА, на матч «Україна - Англія» до Дніпропетровська прибуде 2,05 тис. вболівальників з Великобританії. Чартерні авіарейси прийматимуть аеропорти Дніпропетровська, Донецька, Києва.