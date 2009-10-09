У Дніпропетровську міліція вже посилюється

Міліція Дніпропетровська сьогодні з 8 години ранку перейшла на посилений режим роботи в зв’язку з завтрашнім футбольним матчем між збірними України та Англії.

Про це журналістам повідомив заступник начальника міського управління внутрішніх справ полковник міліції Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ.

«Для забезпечення охорони громадського порядку в центральній частині міста, де будуть знаходитися вболівальники збірної Англії, починаючи з 8 години 9 жовтня 2009 року до їх від’їзду, цілодобово буде залучено 15 екіпажів полку патрульної служби Дніпропетровського міського управління міліції», - зазначив В.СЕДЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, за 14 готелями міста, в яких розмістяться англійські вболівальники, закріплено по 2 співробітники відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, які будуть контролювати поселення іноземців. Крім цього, для забезпечення охорони громадської безпеки біля готелів на прилеглій до них території будуть задіяні екіпажі патрульної служби.

Для спілкування з іноземними вболівальниками залучено 32 перекладачі, які перебуватимуть у черговій частині Дніпропетровського міськвідділу міліції цілодобово.

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ наголосив, що наразі проводяться оперативні заходи з найбільш активними вболівальниками та фанатами команди «Дніпро», семеро з них будуть взяті під контроль оперативними службами

До охорони громадського порядку на стадіоні заплановано залучити 1500 співробітників міліції.

10 жовтня дорожній рух на прилеглих до стадіону вулицях буде перекрито.