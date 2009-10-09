Михайличенко знає рецепт перемоги над Англією

Напередодні вирішального для національної збірної матчу з Англією головний тренер українців Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО уникає прямої відповіді на запитання, чи задоволений він роботою, проведеною під час останнього тренувального збору.

«Наскільки вона була плідною, судитимемо за кінцевим результатом», - сказав О.МИХАЙЛИЧЕНКО в інтерв’ю прес-службі Федерації футболу України.

Водночас тренер висловив впевненість у своїх гравцях, а також поділився рецептом такої бажаної перемоги: «Дуже її хотіти, і все задля неї зробити».

За словами О.МИХАЙЛИЧЕНКА, на цей момент проблем зі здоров’ям жоден з викликаних під прапори збірної футболістів не має. У тому числі й Артем МІЛЕВСЬКИЙ, який завдяки лікарям швидко одужав, і вже з вівторка працював в основній групі.

На заняттях, розповів наставник, особлива увага приділялась діям при стандартних положеннях, а також тактичним нюансам ведення гри. Протягом усього збору тренери прагнули зробити також все для того, аби до цього важливого матчу футболісти підійшли якнайкраще підготовленими психологічно.

Нагадаємо, збірна України проведе останні відбірні матчі ЧС-2010 проти команд Англії та Андорри відповідно 10 жовтня у Дніпропетровську та 14 жовтня в Андоррі-ла-Вельї.