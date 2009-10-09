Центр Львова перекриють на шість годин заради футбольного матчу

10 жовтня, з 17.00 до 23.00, рух транспорту у центрі Львова на проспекті Свободи (на ділянці від вул. Академіка Гнатюка до вул. Городоцької) буде перекрито. Це пов‘язано з організацією у Львові фан-зони та переглядом футбольного матчу між збірними України та Англії. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, за сприяння Федерації футболу України департамент «Євро-2012» Львівської міської ради спільно зі спонсором національної збірної команди України з футболу ТМ «Чернігівське» організовує 10 та 11 жовтня фан-зону у Львові.

На проспекті Свободи у центрі Львова, перед театром Опери та балету ім.Соломії Крушельницької, протягом цих двох днів відбуватиметься свято футболу – організована «фан-зона Чернігівське», в рамках якої в суботу 10 жовтня відбудеться перегляд відбірного матчу турніру в європейській зоні у рамках чемпіонату світу 2010 року у ПАР під егідою ФІФА між футбольними збірними України та Англії, - інформує прес-служба.