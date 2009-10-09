У Дніпропетровську до 2012 року спорудять аквапарк
13:18, 09 жовтня 2009Футбол 2012
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Рішення міської ради
У Дніпропетровську, на житловому масиві Червоний Камінь біля річки Дніпро до 2012 р. планується спорудити аквапарк і створити рекреаційну зону.
Про це йдеться у рішенні Дніпропетровської міськради, переданому УНІАН.
Міськрада вирішила провести інвестиційний конкурс на кращий проект для будівництва аквапарку.
Згідно з умовами конкурсу, інвестор має максимально зберегти зелені насадження, упорядкувати довколишні території, поліпшити санітарний стан річки Дніпро і забезпечити безперешкодний доступ до рекреаційної зони усіх жителів обласного центру.
Також обов`язковою умовою для інвестора є надання після введення в експлуатацію аквапарку пільг для інвалідів і дітей.
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