У Дніпропетровську до 2012 року спорудять аквапарк

У Дніпропетровську, на житловому масиві Червоний Камінь біля річки Дніпро до 2012 р. планується спорудити аквапарк і створити рекреаційну зону.

Про це йдеться у рішенні Дніпропетровської міськради, переданому УНІАН.

Міськрада вирішила провести інвестиційний конкурс на кращий проект для будівництва аквапарку.

Згідно з умовами конкурсу, інвестор має максимально зберегти зелені насадження, упорядкувати довколишні території, поліпшити санітарний стан річки Дніпро і забезпечити безперешкодний доступ до рекреаційної зони усіх жителів обласного центру.

Також обов`язковою умовою для інвестора є надання після введення в експлуатацію аквапарку пільг для інвалідів і дітей.