Підрядника на дорогу Бориспіль-Лубни визначать у листопаді

«Укравтодор» планує провести тендер на підрядника реконструкції ділянки Бориспіль-Лубни дороги Київ – Харків-Довжанський за проектом зі Світовим банком у листопаді.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укравтодору".

Згідно з повідомленням, «Укравтодор» завершив процедури з узгодження зі Світовим банком документації, необхідної для проведення тендеру з вибору підрядних компаній для виконання робіт з капремонту дороги. Датою ухвалення тендерних пропозицій визначено 11 листопада 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Стратегії співпраці з Міжнародним банком реконструкції й розвитку на 2008-2011 роки, в Україні готується проект з приведення до європейського рівня автомобільної дороги М-03 Київ - Харків-Довжанський на ділянці від міста Бориспіль (км 44+500) до міста Лубни (км 191+400).

Відмічена дорога є однією з найважливіших магістральних доріг України, яка співпадає з національним транспортним коридором Європа – Азія, а також входить до переліку об`єктів, які готуються до проведення в Україні Чемпіонату Євро–2012.

Обсяг кредитних ресурсів для реалізації проекту становитиме 400 млн. дол. США, термін кредитування - 30 років (за ставкою LIBOR + змінний спред). Проект складається з трьох компонентів, серед яких: здійснення капітального ремонту дороги (298,5 млн. дол. США); поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП (100 млн. дол. США); розвиток кадрового й інституційного потенціалу (1,5 млн. дол. США). Підписання угоди з СБ відбулося 21 квітня 2009 р.

«Укравтодор» розраховує на фінансування СБ ще однієї ділянки дороги Київ - Харків-Довжанський – від Лубен до Полтави в розмірі 600 млн. дол. Відповідні документи відомство готує для банку.