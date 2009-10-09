Павленко: Львів має всі ресурси, щоб виконати зобов’язання перед УЄФА

Львів має всі необхідні ресурси для того, щоб виконати зобов`язання перед УЄФА і прийняти матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, про це заявив міністр Юрій ПАВЛЕНКО після огляду нової львівської арени.

Він наголосив, що сьогодні вирішено усі питання стадіону, і навіть зважаючи на певне відставання від графіку, ситуація з його будівництвом не є критичною.

"Відставання по графіку на стадіоні Львів зможе надолужити у найближчі місяці - для цього у міста є всі ресурси. Єдине, чого не вистачає - це досвіду, і міністерство готове ним поділитися”, - заявив Ю.ПАВЛЕНКО.

Найближчим часом, додав він, будівництво увійде в активну фазу і наступний звіт УЄФА по стадіону у Львові буде максимально позитивним.

Міністр поінформував, що триває підписання тристоронньої угоди між замовником з будівництва стадіону, генпідрядником та німецькою компанією «Arena Com» як консультантом з будівництва. Після долучення компанії «Арена Com», підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО, усі непорозуміння по львівському стадіону і застереження експертів УЄФА будуть зняті.

Міністр вкотре підкреслив, що вся спортивна інфраструктура в Україні, необхідна для проведення Євро-2012, буде підготовлена вчасно та згідно з вимогами УЄФА. За оцінкою експертів УЄФА, додав він, сьогодні спортивна інфраструктура в Україні є найбільш підготовленою.

Довідка УНІАН. Проект будівництва стадіону у Львові передбачає спорудження арени на 33 тис. місць. Загалом стадіон матиме три поверхи, перший з яких призначений для підземного паркінгу, два інші – для двоярусних трибун, VIP-сектору та допоміжних приміщень. Кошторис будівництва визначено в межах 609 млн.грн. Ввести арену в експлуатацію заплановано до кінця 2010 року.

Станом на сьогодні роботи ведуться у двох напрямах - завершення фундаментних робіт і бетонування зведених колон на глядацьких трибунах.