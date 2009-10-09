У Ющенка хочуть знати, куди пішли запозичення через ОВДП на ЧЄ-12

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО направила листи віце-прем`єр-міністру Івану ВАСЮНИКУ та виконуючому обов`язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ з проханням поінформувати щодо напрямів фактичного використання коштів, отриманих від розміщення облігацій внутрішньої державної позики для фінансування заходів з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомили в Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Просимо до 9 жовтня 2009 року поінформувати Президента України та Національний банк України щодо напрямів фактичного використання залучених коштів», - йдеться у листах.

Глава Секретаріату нагадує, що відповідно до домовленостей між Міністерством фінансів, Національним банком України, а також комерційними банками, досягнутих на нараді у Президента України, 6 жовтня поточного року вперше відбулося розміщення облігацій внутрішньої державної позики для фінансування заходів з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

«Головною умовою продовження застосування відповідного механізму фінансування є дотримання вимог щодо цільового використання коштів, одержаних від зазначених запозичень», - наголошує глава Секретаріату.