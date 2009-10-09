На Прикарпатті освятили ікону, що стане одним із символів Євро-2012

У Коломиї Івано-Франківської області з благословення єпископа Коломийського і Чернівецького УГКЦ Кир Миколи (СІМКАЙЛА) відбулася церемонія освячення творчого проекту, присвяченого Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у єпархії церкви. В рамках цього проекту освятили першу в світі ікону Божої Матері «Радість Господа в любові», покровительки культури і спорту. Ікона була написана прикарпатським майстром і стане одним із символів Євро-2012.

Під час церемонії були зав’язані перші вузлики до футбольного килима, який створюватиметься до церемонії відкриття Євро-2012. Цей килим матиме розмір футбольного поля і буде оздоблений українською вишивкою.

В урочистостях узяли участь понад 200 представників різних церковних конфесій, керівники міської і районної влади Коломиї, народні депутати України та представники Комітету з підготовки і проведення Євро-2012 в Україні.