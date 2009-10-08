Збірна Англії з футболу прибуває в Україну

Збірна Англії з футболу в четвер, 8 жовтня, ввечері прибуде до Дніпропетровська на матч відбірного циклу чемпіонату світу проти України.

У Дніпропетровську родоначальники футболу оселяться у найдорожчому готелі міста "Гранд Готель Україна", номери у якому коштують від 132 до 396 доларів. За інформацією газети "Сегодня", усі номери у готелі викуплені.

Немає місць і в "Парк-Готелі", куди 9 жовтня заїдуть підопічні Михайличенка. Номери українців коштують від 1000 до 2500 гривень.

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