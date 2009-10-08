На Донбас Арені ”працюють” кроти-талісмани (фото)

На «Донбас Арені» відбулися два матчі, а веселі кроти – талісмани “Шахтаря” – вже користуються великою популярністю не тільки серед юних відвідувачів стадіону. Навіть дорослі уболівальники, що приходять на гру великими компаніями, не втрачають нагоди обнятись і сфотографуватись з цікавими персонажами. На наступному матчі розважати гостей буде вже команда з чотирьох героїв.

”Від початку ми планували, що біля кожної трибуни повинен знаходитися веселий кріт. Сьогодні їх вже три: «класичний» – в касці, «солідний» – у фраку і «стильний» – у футболці та джинсах. До наступної гри з`явиться ще один, в шортах і бейсболці», – розповів начальник відділу по роботі з уболівальниками «Донбас Арени» Андрій ГЛАДЧЕНКО.

У кожного крота є своя «зона відповідальності». Всім добре знайомий веселун у касці, який «працює» в зоні В (на південному вході) і на території сімейних секторів. На попередньому матчі найменші уболівальники вже мали можливість прийняти участь у декількох конкурсах і навіть поганяти з кротом-велетнем м`яч прямо біля фастфудів.

Солідний кріт у фраку й циліндрі, що нагадує персонажа з мультфільму «Дюймовочка», призначений відповідальним за VIP-сектори. Відтепер він мешкатиме в зоні А, зустрічаючи гостей на західному вході.

А ось двоє інших розважатимуть молодь на північному і східному входах (зони D і C). Симпатяга в шортах і бейсболці зустріне школярів, а стиляга в джинсах із задоволенням сфотографується зі студентами.

Що стосується самих ляльок, то перші дві спеціально для «Донбас Арени» виготовлені в Харкові, ще дві – результат старань донецьких майстрів.

Під костюмами талісманів ховаються аніматори з величезним досвідом роботи, яким, не дивлячись на загальну любов фанатів, працюється нелегко. Погодьтеся, не так уже й просто бігати по стадіону в одязі з поролону і штучного хутра загальною вагою понад 15 кг, та ще й фотографуватися на першу вимогу з кожним охочим!

Але хлопцям («кротам») дуже подобається їх робота, адже тільки на «Донбас Арені» можна одержати море позитивних емоцій від спілкування з футбольними уболівальниками.

Медіацентр «Донбас Арени»