Глави МЗС України та Росії обмінялись пасами на стадіоні в Харкові

Глави міністерств закордонних справ України і Російської Федерації Володимир ХАНДОГІЙ та Сергій ЛАВРОВ 7 жовтня в рамках своєї зустрічі у Харкові з главами прикордонних областей та представниками міністерств і відомств з проблематики міжрегіональної співпраці двох держав відвідали стадіон "Металіст" і ознайомилися з його підготовкою до проведення матчів Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, високих гостей супроводжував голова ОДА Арсен АВАКОВ, а пояснення щодо готовності арени давав генеральний інвестор реконструкції Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Глави зовнішньополітичних відомств України і Росії були вражені побаченим. Як відзначив С.ЛАВРОВ, і вигляд стадіону, і його устаткування повністю відповідають світовим стандартам.

В.ХАНДОГІЙ і С.ЛАВРОВ, обмінявшись пасами, змогли оцінити і якість газону стадіону.

На згадку про своєрідну дружню гру на полі "Металіста" керівники зовнішньополітичних відомств України та Росії отримали фірмові м`ячі й форму уболівальників харківської команди.

(фото прес-служби Харківської ОДА)