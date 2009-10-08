У Донецьку до Євро-2012 створять власне Агентство

У Донецьку в рамках підготовки до фінального туру чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 планують створити комунальне підприємство «Агентство з туризму і розміщення».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, необхідність створення такої організації обумовлена тим, що Донецька область має вирішити проблеми дефіциту готельних місць для розміщення цільових груп УЄФА під час проведення Євро-2012. Для цього буде активно задіяно номерний фонд міст і районів області в радіусі 180 км від Донецька.

Новоутворене підприємство також сприятиме ефективному використанню готельних ресурсів області й розвитку туристичного потенціалу регіону.

На останній сесії облради депутати вже ухвалили рішення про необхідність створення даного комунального підприємства.