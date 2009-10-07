Кабмін врегулював усі питання підготовки Львова до Євро-2012

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні ухвалив чотири рішення з метою активізації підготовки Львова до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Таким чином, на сьогодні врегульовано всі питання щодо підготовки Львова до Євро-2012. Мені дуже приємно, що вже зараз випереджаючими темпами виконуються роботи як з будівництва стадіону, так і злітно-посадочної смуги в аеропорту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр переконана, що до майбутнього візиту спеціальної делегації УЕФА з перевірки підготовки Львова до чемпіонату українська сторона достроково виконає ключові завдання, передбачені відповідним графіком зобов`язань.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд задоволений темпами виконання програми із забезпечення Львова водою. «Програми виконуються і плани фінансування теж виконуються», - додала глава уряду.