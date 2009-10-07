Україна і Польща на Євро-2012 мають спростити перетин спільного кордону

Україна і Польща мають передбачити спрощення процедури перетину спільного кордону на період проведення у двох країнах Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив директор турніру Мартін КАЛЛЕН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Україна і Польща мають домовитись і зробити все, щоб уболівальники довго не очікували на кордоні», - сказав М.КАЛЛЕН.

Він також додав, що сьогодні уряди двох країн проводять консультації з цього питання, однак яким чином перетин кордону буде спрощено наразі, сказати ще не можна. За словами М.КАЛЛЕНА, потрібно почекати 12-14 місяців, коли, можливо, вже буде визначено відповідний механізм.