Суркіс позитивно оцінює співпрацю з урядом у підготовці до ЧЄ-12

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС задоволений співпрацею з урядом та іншими органами влади у питаннях підготовки України та міст-господарів до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Не дивлячись на кризу, ми у повній мірі знаходимо з урядом шляхи вирішення тих проблем, що стоять перед фінансуванням усіх масштабних проектів, які закладені в бюджеті інвестування в розвиток інфраструктури до Євро-2012», - сказав Г.СУРКІС.

Він підкреслив, що центральна і місцева влада, не дивлячись на кризу, «роблять все можливе і неможливе», щоб виконати взяті на себе зобов’язання.

Г.СУРКІС також зауважив, що стадіони, готелі, дороги та інша інфраструктура, що готуються до турніру, потрібна не на один місяць турніру, а проведення чемпіонату Євро-2012 - для України не самоціль.

«Важливо, щоб ті люди, які приїдуть до нас на Євро-2012, мали бажання ще раз приїхати до України, бо вони відкрили для себе нову країну і нову культуру», - зазначив президент ФФУ.