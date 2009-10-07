УЄФА задоволений станом реконструкції Олімпійського

УЄФА задоволений станом реконструкції та будівництва національного спортивного комплексу «Олімпійський» до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив директор турніру Мартін КАЛЛЕН.

«Сьогодні у нас немає занепокоєння, що НСК «Олімпійський» не буде готовий вчасно і відповідатиме вимогам до стадіонів категорії «еліт», - сказав М.КАЛЛЕН.

Разом з тим він зауважив, що УЄФА наразі ще не отримав затвердженого проекту реконструкції спорткомплексу, але експерти союзу, котрі постійно перевіряють стан реконструкції арени, відзначають суттєвий прогрес у будівництві.

Відповідаючи на запитання щодо проведення фіналу Євро-2012 у Києві, М.КАЛЛЕН підкреслив, що це рішення в грудні прийматиме Виконком УЄФА на основі звітів експертів.

При цьому він звернув увагу, що на це рішення впливатиме не лише готовність НСК «Олімпійський», а й відповідність готелів, дорожньо-транспортної інфраструктури Києва та низка інших факторів вимогам УЄФА.