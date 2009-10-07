Біліч сподівається на поразку України від Англії

Головний тренер збірної Хорватії, єдиного конкурента українців у виході в стикові матчі фінальної частини ЧС-2010, Славен БІЛІЧ сподівається, що в суботу, 10 жовтня, в Дніпропетровську збірна України програє збірній Англії.

«Сподіваюсь, ми здолаємо збірну Казахстану, а українці не зможуть набрати три очки в поєдинку з англійцями», - сказав наставник хорватів в інтерв`ю uefa.com.

С.БІЛІЧ упевнений: «Якщо дружина Фабіо КАПЕЛЛО покаже хоча б половину з того, що продемонструвала проти його команди, вона, поза сумнівом, доб`ється позитивного результату».

Разом з тим тренер переконаний, що національна збірна Хорватії успішно провела відбірковий цикл ЧС-2010, знаходиться в хорошому стані й цілком може пробитися в плей-офф за право поїхати на чемпіонату світу в ПАР.

«Якщо ми дістанемося до стикових матчів, то... за допомогою успіху і майстерності наша команда зможе завоювати путівку на мундіаль», - сказав С.БІЛІЧ.

Він також розповів, що дивитись матч Україна - Англія буде під час підготовки до поєдинку команди з Казахстаном в номері готелю і наодинці. «Думаю, що я залишуся наодинці, адже такий матч треба дивитися одному. Украй неприємно стежити за вирішальним поєдинком, знаючи, що від тебе вже мало що залежить. Для мене це буде дуже непросто», - відзначив С.БІЛІЧ.

Нагадаємо, в 6-ій відбірковій групі збірна Хорватії нині займає друге місце. Услід з відставанням у два очки йдуть українці, які провели на гру менше. У нинішньому відбірковому циклі хорватам залишилося зіграти лише один матч - в середу вони на виїзді зустрінуться зі збірною Казахстану. Розклад сил в групі багато в чому залежить від результату поєдинку збірних України і Англії

Збірна України в даний час готується до двох відбірних матчів, що залишилися, ЧС-2010 проти команд Англії та Андорри, що відбудуться відповідно 10 жовтня в Дніпропетровську і 14 жовтня в Андоррі-ла-Вельї.