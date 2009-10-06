Україна серед восьми фаворитів Євро-2012?

Відома букмекерська контора Bwin вже почала прийом ставок на майбутнього переможця Євро-2012, який пройде в Україні і Польщі.

Цікаво, що перемога нашої збірної котирується восьмою (15 до 1), випереджаючи такі команди, як Чехія, Росія, Польща, Греція, Данія та інші, передає turnir.com.

Фаворитом же на думку Bwin виступає збірна Іспанії (5,5 до 1), далі слідують німці (8 до 1), і португальці з італійцями (по 10 до 1).

Найменш примарні шанси на європейську перемогу у таких збірних, як Сан-Маріно, Люксембург, Фарери, Ліхтенштейн, Андорра і Вірменія (по 10001 до 1).