Прем’єр-ліга усунула недоліки свого Статуту

5 жовтня 2009 року набули законної сили зміни та доповнення до Статуту Прем’єр-ліги, затверджені на Загальних зборах УПЛ 24 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі української Прем’єр-ліги, оновлена редакція головного документу Об’єднання у порядку, встановленому законодавством, пройшла офіційну процедуру державної реєстрації у Печерській райдержадміністрації Києва.

Відтак, заявляють у Прем’єр-лізі, можна стверджувати про усунення всіх недоліків Статуту, що мали місце.

Як зазначається в повідомленні, перед цим Федерація футболу України документально закріпила своє схвалення змін та доповнень до Статуту УПЛ. Виконком ФФУ погодився з усіма без винятку нормами пропонованого документу. За це проголосувала більшість членів уповноваженого органу національної федерації під час засідання, проведеного у факсовому режимі.