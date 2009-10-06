Капелло у п’ятницю поспілкується з журналістами у Дніпропетровську
16:17, 06 жовтня 2009Футбол 2012
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На зустрічі буде і капітан "левів”
Національна збірна Англії прибуде до Дніпропетровська на матч 6-ї відбірної групи ЧС-2010 проти збірної України за дві доби до поєдинку, у четвер, 8 жовтня.
Як повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України, орієнтовний час прильоту − 19.30 за київським часом.
Наступного дня, у п’ятницю, 9 жовтня, представники ЗМІ зможуть спостерігати протягом перших 15 хвилин за тренуванням команди гостей, яке розпочнеться о 19.00 на «Дніпро-Арені».
Годиною раніше, о 18.00, у прес-центрі стадіону головний тренер «левів» Фабіо КАПЕЛЛО та капітан англійців Джон ТЕРРІ поспілкуються з журналістами під час прес-конференції.
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