Капелло у п’ятницю поспілкується з журналістами у Дніпропетровську

Національна збірна Англії прибуде до Дніпропетровська на матч 6-ї відбірної групи ЧС-2010 проти збірної України за дві доби до поєдинку, у четвер, 8 жовтня.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України, орієнтовний час прильоту − 19.30 за київським часом.

Наступного дня, у п’ятницю, 9 жовтня, представники ЗМІ зможуть спостерігати протягом перших 15 хвилин за тренуванням команди гостей, яке розпочнеться о 19.00 на «Дніпро-Арені».

Годиною раніше, о 18.00, у прес-центрі стадіону головний тренер «левів» Фабіо КАПЕЛЛО та капітан англійців Джон ТЕРРІ поспілкуються з журналістами під час прес-конференції.