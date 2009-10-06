Васюник вважає, що відставка міністра в Польщі не завадить ЧЄ-12

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК вважає, що відставка міністра спорту Польщі Мірослава ДЖЕВЄЦЬКОГО викликана виключно внутрішніми обставинами і не вплине негативно на імідж підготовки двох країн до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ВАСЮНИК висловив сьогодні журналістам, коментуючи рішення М.ДЖЕВЄЦЬКОГО подати у відставку з посади міністра спорту Польщі.

“Польська система влади й система демократії мають сильні запобіжні механізми для недопущення або очищення від різного роду нечесних дій. Є факт, і до нього треба ставитися як до факту. На мій погляд, це ніяким негативним чином не вплине на підготовку Польщі до Євро-2012”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр наголосив, що мотивація відставки М.ДЖЕВЄЦЬКОГО не стосується темпів підготовки до Євро-2012. “Я думаю, що польські колеги в уряді розберуться в деталях і вийдуть з честю з таких обставин. Чемпіонат в Польщі і в Україні буде в восьми містах і буде найкращим чемпіонатом”, - підкреслив І.ВАСЮНИК.

У свою чергу міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО назвав рішення М.ДЖЕВЄЦЬКОГО “мужнім та чеснім вчинком”. “Це дасть можливість об’єктивно оцінити його діяльність. Разом з тим я хочу підтвердити, що рівень співпраці між Україною та Польщею в підготовці до Євро-2012 був високим, в тому числі й завдяки особистій ролі міністра спорту Польщі. Я сподіваюся, що цей скандал жодним чином не вплине на спільну підготовку України та Польщі, а після зняття всіх звинувачень мій колега продовжить свою роботу в єдиній команді з підготовки до Євро-2012”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ подав у відставку через скандал після публікації у газеті Rrzeczpospolita, де міністра спорту та голову правлячої польської партії «Громадянська платформа» Збігнєва ХЛЄБОВСЬКОГО звинуватили у корупції.

М.ДЖЕВЄЦЬКОГО, зокрема, підозрюють у лобіюванні відміни введення доплати для грального бізнесу, яку раніше він сам ініціював для додаткового фінансування Євро-2012.