УЄФА в жовтні проведе ще одну інспекцію України

У жовтні інспектори УЄФА вкотре відвідають українські міста й перевірять об`єкти, що готуються до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі «Україна-2012», про це заявив заступник директора турніру Євро-2012 в Україні Іван ФЕДОРЕНКО.

За його словами, 15 жовтня фахівці Союзу європейський футбольних асоціацій відвідають стадіони України, а 26 жовтня - аеропорти.

"У мене немає сумніву, що фінал Євро-2012 відбудеться у Києві. Однак, ми мусимо переконати в цьому УЄФА, адже насправді дуже багато роботи зроблено за цей період", - зазначив І.ФЕДОРЕНКО.

Він наголосив, що попереду на Україну чекають два важливі рубежі, які вирішать подальший формат турніру: 23 листопада буде оголошено звіт наглядової ради УЄФА щодо підготовки українських міст до чемпіонату, а вже 10-11 грудня на засіданні Виконкому УЄФА буде визначено остаточну кількість українських міст, що прийматимуть Євро-2012.