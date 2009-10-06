Кожен матч на Донбас Арені супроводжуватиме світлове шоу

«Донбас Арена» підготувала для вболівальників та жителів Донецька черговий сюрприз. Відтепер під час кожного футбольного матчу на "Донбас Арені” в небі над стадіоном відбуватиметься оригінальне світлове дійство, яке стане візитною карткою донецької арени.

Насолодитися видовищем зможуть не тільки любителі футболу, які прийшли подивитися на гру «Шахтаря» - вперше в Україні футбольне світлове шоу можна буде також побачити далеко за межами стадіону.

Забезпечують цю красу 12 прожекторів, потужністю 5 кВт кожен, встановлених уздовж периметра чаші над останнім рядом глядацьких місць. Джерела світла можуть обертатися на 360 градусів, змінювати кольорову гаму залежно від фантазії авторів.

Промені над дахом, на думку організаторів світлового шоу, мають доповнювати створюваний стадіоном образ виблискуючого діаманта.

До початку матчу різнокольорові промені «гратимуть» у чаші «Донбас Арени», розважаючи та розігріваючи публіку. При цьому кількість прожекторів (12) – невипадкова, адже світлове шоу призначене для вболівальників – «12-го гравця» донецької команди.

Організатори переконані, що світлове дійство буде створювати неповторний ефект як усередині, так і ззовні стадіону, підкреслюючи його унікальну атмосферу.

Медіацентр «Донбас Арени»