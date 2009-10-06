Михайличенко вірить у перемогу над Англією

Головний тренер національної збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО вірить, що його підопічним цілком реально перемогти збірну Англії у Дніпропетровську та завоювати три очки, необхідні для виходу до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу 2010-го року.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України, про це він сказав напередодні під час відкритого тренування команди в Кончі-Заспі під Києвом.

За словами тренера, ситуація в шостій відбірній групі склалася таким чином, що «синьо-жовтих» у поєдинку з англійцями, котрі вже вибороли путівку до ЧС-2010, влаштує лише перемога. «Добре, що ми самі вирішуватимемо нашу турнірну долю. Нас, як відомо, влаштує у наступному матчі лише три очки − за них ми і будемо битися, аби довести свою спроможність у боротьбі за право взяти участь у чемпіонаті світу», − зазначив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.Він додав, що суперник українців не простий, тому не варто себе заспокоювати тим, що збірна Англії вже вирішила своє головне завдання.

«Нам необхідно розраховувати лише на себе», - підкреслив він.

Одним з важливих чинників у майбутньому протистоянні буде, на думку О.МИХАЙЛИЧЕНКА, психологія, оскільки за будь-яких обставин ім’я збірної Англії тиснутиме на футболістів, і важливо з цим тиском впоратися. «Потрібно згадати нашу гру з англійцями в Лондоні і зрозуміти, чому ми тоді програли, чого нам тоді не вистачило. І зробити після цього правильні висновки, які допоможуть продемонструвати свою кращу гру. Важливо думати не лише про себе, й про тих людей, які переживають за команду. Гадаю, перемоги від національної збірної наступної суботи чекатиме вся Україна, тож потрібно бути до цього готовим психологічно і віддати все, що в тебе є, і навіть трішки більше», − переконаний тренер.

Згадуючи суто ігрові аспекти матчу, що відбувся у квітні на «Уемблі», наставник «синьо-жовтих» звернув увагу на те, що вирішальними стали помилки наших футболістів при стандартних положеннях. «Наскільки я пам’ятаю, з гри англійці нашим воротам фактично не загрожували, а небезпека виникала лише після стандартів. З іншого боку, тоді нам не вистачало агресивності в нападі, наші атакуючі дії не виглядали цілісно. Проте все ж основною причиною, яка не дозволила нам тоді досягти позитивного результату, стала відсутність впевненості у власних силах», − пригадує О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи заслуговує збірна України путівки до фінальної частини ЧС, тренер звернув увагу на те, що хорватам «синьо-жовті» не поступилися. У той час, як підопічні Білича двічі програли Англії з великим рахунком, Україна цілком могла зіграти на «Уемблі» внічию, а не зазнати єдиної поразки у відбірному циклі.

«Так, у нас є певні проблеми. Зокрема, низка кандидатів до збірної, які можуть грати на високому рівні, на жаль, не мають постійного місця в основних складах своїх клубів. Дивно, звичайно, коли іноді до лав збірної потрапити легше, ніж до клубної «основи». Це парадокс, але, на жаль, ми живемо в такий час», − констатував наставник.

Разом з тим О.МИХАЙЛИЧЕНКО вважає, що очолюваній ним команді до снаги потрапити на ЧС в ПАР. «Ми знаємо про свої проблеми, але віримо в те, що ми можемо виконати поставлене перед нами завдання і перемогти англійців. Іншого, якщо ми хочемо повноцінної участі в чемпіонаті світу, не дано. Наступний поєдинок стане для нас відмінною можливістю перевірити свої сили і продемонструвати, на що ми сьогодні здатні», - підсумував він.

Нагадаємо, наразі збірна України готується до відбірних матчів ЧС-2010 проти команд Англії та Андорри, що відбудуться відповідно 10 жовтня у Дніпропетровську та 14 жовтня в Андоррі-ла-Вельї.