УФІ роз’яснює принципи реалізації квитків на матч з Англією

У зв’язку з неабияким ажіотажем навколо матчу кваліфікації ЧС-2010 між збірними України та Англії, що відбудеться 10 жовтня у Дніпропетровську, не вщухає публічна дискусія щодо принципів реалізації квитків на цей вирішальний для нашої національної команди поєдинок.

Інформація з цього приводу, поширювана деякими ЗМІ, містить багато суперечливих та необгрунтованих висновків. Тому ексклюзивний комерційний партнер Федерації футболу України − ЗАТ «Україна Футбол Інтернешнл» − вважає за необхідне надати офіційні роз’яснення стосовно структури розподілу квитків на вищезгадану гру.

Зокрема, всього місць, а відтак і квитків, на стадіоні «Дніпро-Арена» - 31 004 .

З них 4 450 – це квитки, які не підлягають реалізації . У тому числі у ВІП-ложу – 294, як зобов’язання перед спонсорами – 493, для гравців національної збірної – 74, для англійських вболівальників - 3 275, для вболівальників з вадами здоров’я – 73, ложа преси – 219, місця за лавами для запасних (сектори 1 та 33) – 22.

Щодо решти квитків, то 11 704 - передані для реалізації в ФК «Дніпро», 11 077 – передані для реалізації в Федерацію футболу Дніпропетровської області. Ще 3 773 квитки реалізовані за колективними замовленнями.

Інформ-служба ФФУ