7 жовтня у Києві відбудеться брифінг керівників підготовки до Євро-2012
Будуть Каллен, Суркіс та Васюник
У середу, 7 жовтня, в Будинку футболу відбудеться брифінг за участю директора Євро-2012 Мартіна КАЛЛЕНА, президента ФФУ Григорія СУРКІСА, віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА та керівників Місцевих організаційних комітетів Євро-2012 в Україні і Польщі Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО та Адама ОЛЬКОВИЧА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОК Євро-2012 в Україні, під час зустрічі з представниками ЗМІ будуть підведені підсумки чергового інспекційного візиту експертів УЄФА до України.
Журналісти також отримають інформацію стосовно семінару для приймаючих міст та українсько-польського форуму, які пройдуть 5-7 жовтня в Києві в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Початок брифінгу − о 12.30.
Акредитація: на місці за журналістськими посвідченнями.