7 жовтня у Києві відбудеться брифінг керівників підготовки до Євро-2012

У середу, 7 жовтня, в Будинку футболу відбудеться брифінг за участю директора Євро-2012 Мартіна КАЛЛЕНА, президента ФФУ Григорія СУРКІСА, віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА та керівників Місцевих організаційних комітетів Євро-2012 в Україні і Польщі Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО та Адама ОЛЬКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОК Євро-2012 в Україні, під час зустрічі з представниками ЗМІ будуть підведені підсумки чергового інспекційного візиту експертів УЄФА до України.

Журналісти також отримають інформацію стосовно семінару для приймаючих міст та українсько-польського форуму, які пройдуть 5-7 жовтня в Києві в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Початок брифінгу − о 12.30.

Акредитація: на місці за журналістськими посвідченнями.