Шовковський про козирі в матчі проти Англії

Національна збірна України почала підготовку до, без сумніву, найважливішого матчу відбору на ЧС-2010 проти збірної Англії. Адже тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій команді продовжити боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Нагадаємо, що матч відбудеться 10-го жовтня в Дніпропетровську (початок о 19.15).

Журналісти розпитали воротаря київського "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського про тактику підготовки до майбутнього матчу:

- Михайличенко образно сказав, що якщо в матчі з англійцями не вдасться знайти ключ до воріт суперника, його доведеться зламати. Ви до цього готові?

- Я готовий до того, щоб замок на наших воротах залишився недоторканим.

- Який моральний і фізичний стан команди?

- Ми зібралися буквально годину тому, навіть поговорити ще не встигли. Але всі чудово розуміють відповідальність майбутніх двох ігор і готові зробити все від нас залежне, щоб вирішити завдання і зайняти друге місце в групі.

- Михайличенко давав якісь особливі настанови?

- Всьому свій час. Але, думаю, перед таким матчем і не потрібно особливо накручувати себе.

- Ви зараз у чудовій формі. Думаєте, вже забезпечили собі місце в стартовому складі?

- Це неможливо за жодних обставин. Потрібно щодня, кожну гру і тренування доводити свою спроможність і право на місце у воротах. А хто гратиме – вирішує тренер.

- Які наші головні козирі в матчі з Англією?

- Бажання і мотивація. Суперник своє завдання вже вирішив. Думаю, виклавшись на всі 100%, показавши свою найкращу гру та індивідуальну майстерність при грамотному підході і побудові тактичної гри, ми можемо вирішити поставлене завдання.

Офіційний сайт ФК "Динамо Київ"