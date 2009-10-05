Міністр пояснює рішення про відставку бажанням не нашкодити ЧЄ-12

Міністр спорту Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ пояснює своє рішення подати у відставку бажанням не нашкодити підготовці до Євро-2012.

Про це йдеться у заяві М.ДЖЕВЄЦЬКОГО, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Я є тільки людиною, і як людина мушу захищати своє добре ім’я. А це унеможливлює мені здійснення проектів, за які як міністр відповідаю. Не можу допустити, аби у цій ситуації постраждала підготовка до Євро-2012», - відзначив він.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ заявив, що він у першу чергу зацікавлений у якнайшвидшому розслідуванні справи, яке зараз проводить прокуратура за поданням Центрального антикорупційного бюро Польщі.

Він висловив сподівання, що після з’ясування усіх обставин, пов’язаних зі змінами до закону про гральний бізнес, виявиться, що його звинувачують безпідставно.

Як повідомляв УНІАН, М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ подав у відставку через скандал після публікації у газеті Rrzeczpospolita, де міністра спорту та голову правлячої польської партії «Громадянська платформа» Збігнєва ХЛЄБОВСЬКОГО звинуватили у корупції.

М.ДЖЕВЄЦЬКОГО, зокрема, підозрюють у лобіюванні відміни введення доплати для грального бізнесу, яку раніше він сам ініціював для додаткового фінансування Євро-2012.