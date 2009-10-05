У Львові розпочалася бельгійська місія з підготовки до Євро-2012

Сьогодні до Львова прибула бельгійська економічна делегація у складі бельгійських підприємців, представників Валлонського агентства з експорту та інвестицій, Фламандського агентства з міжнародного підприємництва, Бельгійського клубу спортивних технологій на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Бельгії в Україні Марком ВІНКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, мета візиту бельгійської економічної делегації, яке перебуватиме у Львові до 7 жовтня – сприяти співпраці та обміну між Україною, зокрема містом Львів та Королівством Бельгія у сфері економіки та підготовки до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Під час перебування у Львові відбудеться ряд заходів, зокрема, інформаційний семінар, на якому делегацію привітають міський голова Львова Андрій САДОВИЙ та голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ. На семінарі будуть представлені презентації бельгійської делегації, а також презентації міста Львова і області, зустрічі один на один із зацікавленими українськими компаніями. Учасники делегації відвідають львівський аеропорт, місце будівництва стадіону до Євро-2012, відбудуться робочі зустрічі у Львівській міській раді, а також візит до бельгійської IT-компанії «Скелія», яка працює у Львові, - інформує прес-служба.

Сьогодні, також відбудеться урочисте відкриття щита з гербом Королівства Бельгія на стіні Почесного Консульства Королівства Бельгія у Львові, на якому будуть присутні Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні, представники делегації, Почесний консул Королівства Бельгія у Львові Ярослав ГАРЦУЛА, представник Міністерства закордонних справ у Львові В`ячеслав ВОЙНАРОВСЬКИЙ.