Міністр спорту Польщі подав у відставку

Міністр спорту Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ подав у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ, якого Центральне антикорупційне бюро Польщі (СВА) підозрює у корупції, заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

«Сьогодні вирішив подати заяву про відставку голові уряду Дональду ТУСКУ з негайним виконанням», - сказав він.

За словами М.ДЖЕВЄЦЬКОГО, він готовий зробити усе для якнайшвидшого розслідування справи. Він запевнив, що самостійно прийняв рішення про відставку.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ, якого підозрюють у лобіюванні інтересів представників грального бізнесу, відкидає звинувачення на свою адресу.

Він також звинуватив СВА у навмисній дискредитації публічних осіб і пообіцяв направити заяву про можливе порушення законодавства у Службу безпеки Польщі.

Як повідомляв УНІАН, М.ДЖЕВЄЦЬКОГО підозрюють у лобіюванні відміни введення доплат для грального бізнесу, які раніше він сам ініціював для додаткового фінансування Євро-2012.