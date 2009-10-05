Збірна Англії їде в Україну найсильнішим складом

У понеділок, 5 жовтня, головний тренер збірної Англії Фабіо Капелло оголосив список 24-х футболістів, які готуватимуться до заключних поєдинків відбірного циклу ЧС-2010 проти команд України (10 жовтня, Дніпропетровськ) та Білорусі (14 жовтня, Лондон).

Про це УНІАН повідомили в інформ-службі Федерації футболу України.

Як і обіцяв напередодні Капелло, попри те, що англійці вже вибороли путівку до фінальної частини мундіалю, на найближчі матчі він викликав найсильніших на даний момент футболістів.

Про серйозність намірів британської команди можна судити також і по тому факту, що її приїзд до Дніпропетровська заплановано у четвер, 8 жовтня, за дві доби до початку матчу.

Склад збірної Англії

Воротарі: Девід Джеймс («Портсмут»), Роберт Грін («Вест Хем»), Пол Робінсон («Блекберн»).

Захисники: Уейн Брідж, Джолеон Лескотт (обидва − «Манчестер Сіті»), Ешлі Коул, Джон Террі (обидва − «Челсі»), Уес Браун, Ріо Фердинанд (обидва − «Манчестер Юнайтед»), Глен Джонсон («Ліверпуль»), Меттью Апсон («Вест Хем»).

Півзахисники: Девід Бекхем («Лос-Анджелес Гелексі», США), Гарет Беррі, Шон Райт-Філліпс (обидва − «Манчестер Сіті»), Майкл Каррік («Манчестер Юнайтед»), Стівен Джеррард («Ліверпуль»), Френк Лемпард («Челсі»), Джеймс Мілнер («Астон Вілла»), Аарон Леннон («Тоттенхем»).

Нападники: Еміл Хескі («Астон Вілла»), Уейн Руні («Манчестер Юнайтед»), Карлтон Коул («Вест Хем»), Пітер Крауч («Тоттенхем»), Габріель Агбонлахор («Астон Вілла»).