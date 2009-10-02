Луценко розповів Ахметову, як у 2004 році вболівав за “Шахтар”

Після упевненої перемоги «Шахтаря» над бєлградським «Партизаном» до мікс-зони «Донбас Арени» вийшов Рінат АХМЕТОВ у компанії з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Природно, журналісти не втратили нагоди поспілкуватися з президентом «Шахтаря» і його гостем.

Чотири голи від «Шахтаря» в кожному матчі на «Донбас Арені» стануть традицією?

Я не думаю, що ви засмутилися через те, що ми забили чотири голи в другій грі підряд. Кінцівку змазали, а так грали непогано. Ось, міністр був на стадіоні...

Ю.ЛУЦЕНКО: Так, під час першої гри я просто був у Донецьку, а сьогодні знаходився на стадіоні. Якщо треба, щоб «Шахтар» перемагав завжди, я готовий приїжджати постійно.

А в Тулузу поїдете?

Хороша ідея! Я тільки що розповідав Рінату Леонідовичу про те, як у 2004 році на київському стадіоні через мою «йоршистість» я разом з Юхимом ЗВЯГІЛЬСЬКИМ розмахував помаранчевим шарфом «Шахтаря» і вболівав за «гірників». А сьогодні одержав той же адреналін. Був на стадіоні разом з сином. Все здорово! Це бомба!

Насправді це не просто футбол. П`ятдесят тисяч людей прийшли на свято: з сім`ями, красиво, цивілізовано. Це зовсім інший рівень організації ігор, ніж був на радянських стадіонах.

Я зараз кажу як міністр внутрішніх справ: знаю, як зсередини організована безпека, як організована робота міліційної служби. Це вже не тільки спортивне змагання. Це безпечне народне гуляння, яке дуже хочеться вітати.

Свого часу, коли Рінат Леонідович АХМЕТОВ приніс історичний подарунок країні у вигляді Кубка УЄФА, я відправив йому телеграму з привітаннями. Так і цей стадіон — не просто спортивна споруда. Це подарунок країні. Сюди люди ходять не просто на спорт, а влаштовують собі маленьке свято в наш важкий час.

Р.АХМЕТОВ: Всіх шанувальників нашої команди хочу привітати з перемогою. Дуже важливо, що «Тулуза» з «Брюгге» зіграли внічию. Тобто ми потихесеньку, крок за кроком, йтимемо до наміченої мети. Отже ще раз всіх з перемогою! Розумієте, головне — не стадіон, а, як я вчора говорив, щоб команда на цьому стадіоні демонструвала яскраву, видовищну і переможну гру.

А важливо, щоб стадіон завжди був заповнений?

Мені здається, сьогодні була приголомшлива атмосфера. Коли уболівальники так підтримують команду, потрібно завжди перемагати.

Можете висловити які-небудь претензії команді за змазану кінцівку?

Дай Бог, щоб ми завжди пред`являли претензії нашим футболістам за те, що вони забили чотири голи, але не забили п`ять. Мені здається, сьогодні все пройшло дуже добре. Всіх ще раз з перемогою!

Прес-служба ФК «Шахтар»