Варшава планує розставити по місту безплатні велосипеди

Міська влада Варшави планує до проведення матчів чемпіонату Європи з футболу у 2012 році створити систему автоматичного прокату велосипедів.

Як передає кореспондент УНІАН, аналогічні системи діють у багатьох європейських містах й дозволяють туристам користуватися велосипедами для пересуванням містом в зручний та недорогий спосіб.

Варшава планує встановити по всьому місту близько 400 автоматичних прокатних станцій, кожна з яких матиме від 15 до 40 велосипедів, котрі можна орендувати.

Згідно з попереднім планом, перші півгодини користування велосипедом будуть безплатними, а наступні 30 хвилин коштуватимуть стільки ж, скільки одноразовий квиток в міському транспорті – близько одного долара. Велосипедами можна буде користуватися також вночі.

Свою концепцію автоматичного прокату запропонувала фірма JC Decaux, котра втілила в життя цей проект у Парижі, де минулого року велосипеди орендували 20 мільйонів разів.

У місті загалом є 20 тисяч таких велосипедів.

Влада Варшави наразі вирішує питання фінансування цього проекту, який обійдеться у кілька мільйонів злотих (1 долар = 2,9 злотих). Варшава планує скористатися для його фінансування програмами допомоги Євросоюзу.

Перші станції автоматичного прокату планується встановити у центральних районах польської столиці.

У Польщі система автоматичного прокату велосидів з вересня 2008 року вже діє у популярному серед туристів Кракові.