Лубківський - ГоловКРУ: не варто ставити під сумнів компетентність УЄФА

Критичні заяви українських високопосадовців стосовно будь-яких питань підготовки країни до Євро-2012, що йдуть у розріз з офіційними оцінками експертів УЄФА, є вкрай некоректними і недоречними, оскільки ставлять під сумнів компетентність УЄФА в питаннях підготовки до турніру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні, таке застереження зробив глава МОК Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ у зв’язку із публічною заявою керівника ГоловКРУ Миколи СИВУЛЬСЬКОГО про фальсифікацію свідчень, наданих київською владою до УЄФА стосовно готовності столичних готелів до прийняття гостей чемпіонату.

УЄФА як господар турніру, зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ, самочинно визначає критерії оцінки готовності об’єктів Євро-2012. “Саме цими, а не якимись іншими стандартами і керуються його експерти під час інспекційних вояжів усіма без винятку приймаючими містами в Україні та Польщі”, - зауважив він.

Глава МОК Євро-2012 в Україні наголосив, що професійний рівень і практичний досвід організації подібних заходів, які мають за своїми плечима різнопрофільні фахівці з мандатом УЄФА, дають усі підстави говорити, що вони здатні самотужки, без сторонньої допомоги відрізнити реальний стан справ від спроб фальсифікації будь-яких звітів. “Тому найбільш компетентними контролерами реалізації поставлених перед Україною завдань, природно, є ті, хто формулює ці задачі, а також строки і умови їх виконання”, - додав фахівець.

Окрім того, продовжив він, УЄФА занадто цінує власний імідж і репутацію, аби втратити контроль чи послабити безпосередній вплив на управління процесом підготовки всієї інфраструктури, в тому числі й готельної для прийому гостей Євро-2012. Адже так само як і приймаюча сторона, Європейський футбольний союз кровно зацікавлений у тому, щоб турнір відбувся на відповідному рівні.

“Тому з боку українських високопосадовців виглядає вкрай некоректним і недоречним навіть необережними натяками ставити під сумнів компетентність УЄФА щодо будь-яких питань підготовки до Євро-2012”, - наголосив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня керівник Головного Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ заявив про надання неправдивих даних щодо підготовки Києва до Євро-2012 у звітах для УЄФА.

Зокрема, за його словами, до офіційних звітів для УЄФА щодо підготовки до Євро-2012 у Києві включаються готелі, будівництво яких ще навіть не почалося.