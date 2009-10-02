Результати матчів Ліги Європи

Шахтар - лідер своєї групи

Закінчилися матчі другого туру групового раунду Ліги Європи Група A Тимішоара - Динамо (Загреб) 0:3 Андерлехт - Аякс 1:1 Після двох турів: Андерлехт - 4 очки, Динамо 3, Аякс 2, Тимішоара 1 Група B Валенсія - Дженоа 3:2 Славія (Прага) - Лілль 1:5 Після двох турів: Валенсія - 4 очки, Лілль 4, Дженоа 3, Славія 0 Група C Гамбург - Хапоель (Тель-Авів) 4:2 Селтік - Рапід (Відень) 1:1 Після двох турів: Рапід - 4 очки, Хапоель 3, Гамбург 3, Селтік 1 Група D Вентспілс - Херенвен 0:0 Спортинг (Лісабон) - Герта 1:0 Після двох турів: Спортинг - 6 очок, Вентспілс 2, Герта 1, Херенвен 1 Група E Ромау - ЦСКА (Софія) 2:0 Фулхем - Базель 1:0 Після двох турів: Фулхем - 4 очки, Базель 3, Рома 3, ЦСКА 1 Група F Галатасарай - Штурм 1:1 Динамо (Бухарест) - Панатінаїкос 0:1 Після двох турів: Галатасарай - 4 очки, Динамо 3, Панатінаїкос 3, Штурм 1 Група G Левські - Лаціо 0:4 Ред Булл (Зальцбург) - Вільярреал 2:0 Після двох турів: Ред Булл - 6 очок, Вільярреал 3, Лаціо 3, Левські 0 Група H Шериф - Фенербахче 0:1 Твенте - Стяуа 0:0 Після двох турів: Твенте - 4 очки, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1 Група I АЕК (Афіни) - Бенфіка 1:0 БАТЕ - Евертон 1:2 Після двох турів: Евертон - 6 очок, Бенфіка 3, АЕК 3, БАТЕ 0 Група J ШАХТАР (Донецьк) - ПАРТИЗАН 4:1 Тулуза - Брюгге 2:2 Після двох турів: Шахтар - 6 очок, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0 Група K Копенгаген - Спарта (Прага) 1:0 ПСВ Ейндховен - Клуж 1:0 Після двох турів: ПСВ - 4 очки, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1 Група L Аустрія (Відень) - Насьонал 1:1 Вердер - Атлетік (Більбао) 3:1 Після двох турів: Вердер - 6 очок, Атлетік 3, Насьональ 1, Аустрія 1

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