Результати матчів Ліги Європи

09:37, 02 жовтня 2009
Футбол 2012
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Шахтар - лідер своєї групи

Закінчилися матчі другого туру групового раунду Ліги Європи

Група A

Тимішоара - Динамо (Загреб) 0:3

Андерлехт - Аякс 1:1

Після двох турів: Андерлехт - 4 очки, Динамо 3, Аякс 2, Тимішоара 1

Група B

Валенсія - Дженоа 3:2

Славія (Прага) - Лілль 1:5

Після двох турів: Валенсія - 4 очки, Лілль 4, Дженоа 3, Славія 0

Група C

Гамбург - Хапоель (Тель-Авів) 4:2

Селтік - Рапід (Відень) 1:1

Після двох турів: Рапід - 4 очки, Хапоель 3, Гамбург 3, Селтік 1

Група D

Вентспілс - Херенвен 0:0

Спортинг (Лісабон) - Герта 1:0

Після двох турів: Спортинг - 6 очок, Вентспілс 2, Герта 1, Херенвен 1

Група E

Ромау - ЦСКА (Софія) 2:0

Фулхем - Базель 1:0

Після двох турів: Фулхем - 4 очки, Базель 3, Рома 3, ЦСКА 1

Група F

Галатасарай - Штурм 1:1

Динамо (Бухарест) - Панатінаїкос 0:1

Після двох турів: Галатасарай - 4 очки, Динамо 3, Панатінаїкос 3, Штурм 1

Група G

Левські - Лаціо 0:4

Ред Булл (Зальцбург) - Вільярреал 2:0

Після двох турів: Ред Булл - 6 очок, Вільярреал 3, Лаціо 3, Левські 0

Група H

Шериф - Фенербахче 0:1

Твенте - Стяуа 0:0

Після двох турів: Твенте - 4 очки, Фенербахче 3, Стяуа 2, Шериф 1

Група I

АЕК (Афіни) - Бенфіка 1:0

БАТЕ - Евертон 1:2

Після двох турів: Евертон - 6 очок, Бенфіка 3, АЕК 3, БАТЕ 0

Група J

ШАХТАР (Донецьк) - ПАРТИЗАН  4:1

Тулуза - Брюгге 2:2

Після двох турів: Шахтар - 6 очок, Тулуза 4, Брюгге 1, Партизан 0

Група K

Копенгаген - Спарта (Прага) 1:0

ПСВ Ейндховен - Клуж 1:0

Після двох турів: ПСВ - 4 очки, Клуж 3, Копенгаген 3, Спарта 1

Група L

Аустрія (Відень) - Насьонал 1:1

Вердер - Атлетік (Більбао) 3:1

Після двох турів: Вердер - 6 очок, Атлетік 3, Насьональ 1, Аустрія 1

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