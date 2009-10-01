Васюник: Євро-2012 залишиться в історії як один з найкращих турнірів

Унікальним гуманітарним проектом «соціального оптимізму» охарактеризував сьогодні учасникам дев’ятого Львівського міжнародного економічного форуму «Вплив глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат та перспективи залучення інвестицій у регіональні економіки України» проведення Євро-2012 в Україні віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до учасників форуму, віце-прем’єр-міністр зазначив, що Євро-2012 «залишиться в історії як один з найкращих турнірів», попри всі песимістичні прогнози.

«Не хочеться бути оригінальним, але якби не Євро-2012, то в цей час кризи в Україні, окрім боротьби на соціальному фронті, не було б нічого цікавого. Віднедавна в Україні, проектом Євро-2012 як політикою, цікавиться кожен», - зазначив І.ВАСЮНИК.

При цьому він також вказав на те, що у підготовці до чемпіонату є «превалювання прорабського підходу». «Маємо прорабський підхід – це просто виконати умови УЄФА. Але повинні взяти до уваги, що цей проект повинен дати Україні розвинути і запустити на десятиліття пілотні проекти», - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр зауважив, що за останні 15 років в Україні було побудована лише одна злітна смуга у Борисполі, «яка будувалася десять років». «А нам за три роки треба побудувати три злітні смуги в аеропортах», - зазначив І.ВАСЮНИК.

Він запевнив присутніх у тому, що чемпіонат у державі відбудеться і відбудеться на найвищому рівні. При цьому він вказав на абсолютно неприйнятні позиції песимістів, що Євро-2012 «це напівпорожня склянка». «Вічна дилема оптимістів і песимістів: чи напівпорожня, чи напівповна склянка. Так от, у нас ця склянка наполовину наповнена. Ми побудуємо все, все встигнемо і встигнемо гідно», - акцентував, звертаючись до учасників економічного форуму, віце-прем’єр.

Як наголосив І.ВАСЮНИК, Євро-2012 є також унікальним маркетинговим заходом для України, який необхідно використати з максимальною користю для держави. «За найскромнішими підрахунками, чемпіонат відвідає близько одного мільйона вболівальників. Це унікальна можливість розвинути інфраструктуру не лише чотирьох приймаючих Євро-2012 міст, а й змінити інфраструктуру країни в цілому», - наголосив І.ВАСЮНИК.

На завершення виступу віце-прем’єр на оптимістичній ноті запевнив учасників форуму, що Євро-2012 «залишиться в історії як один з найкращих футбольних турнірів».