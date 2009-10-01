У Польщі міністра та главу фракції парламенту звинувачують у корупції

У Польщі розгорівся скандал через наміри змінити законодавство щодо азартних ігор, завдяки яким планувалося отримати додаткові кошти на підготовку до Євро-2012.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Варшаві, Центральне антикорупційне бюро (CBA) Польщі звинуватило міністра спорту Мирослава ДЖЕВЄЦЬКОГО та главу парламентської фракції правлячої в країні «Громадянської платформи» Збігнєва ХЛЄБОВСЬКОГО в лобіюванні інтересів представників грального бізнесу.

За даними польської газети Rczeczpospolita, провідні польські політики обіцяли бізнесменам викреслити із закону некорисний для них запис, що дало б їм змогу зекономити на оплатах в бюджет близько 170 млн. доларів щороку (за нинішнім курсом 2,9 злотих за долар).

Ініціатором змін до закону виступив М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ, котрий аргументував свою позицією необхідністю отримати додаткові кошти на підготовку до футбольного чемпіонату Європи 2012 року, який поляки організовують спільно з українцями.

CBA зауважує, що міністр у липні цього року раптово змінив свою точку зору, переконуючи, що Євро-2012 вже не потребує додаткового фінансування. Польська газета наводить стенограми телефонних розмов З.ХЛЄБОВСЬКОГО та М.ДЖЕВЄЦЬКОГО з двома власниками мереж казино та гральних автоматів, на яких підприємці, використовуючи нецензурну лексику, домагаються виключення невигідної для них статті із закону, який мав набути чинності із 1 січня 2010 року.

«На 90%, Рисю (скорочене від ім’я Ришард), вирішимо. Борюся, але не є легко. Бігаю з тим сам, блокую справу тих доплат вже рік. Це тільки моя заслуга», - цитує газета розмову бізнесмена з високопосадовцем.

Rczeczpospolita також відзначила, що підприємці та політики різко зірвали контакт після того, як про справу був поінформований глава польського уряду та лідер «Громадянської платформи» Дональд ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Національний центр спорту поінформував, що будівництво національного стадіону у Варшаві обійдеться на 130 млн. доларів дорожче, ніж планувалося раніше.