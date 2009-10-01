Ахметов: щоб потрапити до Барселони, треба прийти в Шахтар

Президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ переконаний, що перехід одного з кращих захисників команди Дмитра ЧИГРИНСЬКОГО до "Барселони” є вірним кроком, оскільки в інших гравців з’явилася додаткова мотивація демонструвати результативну гру за донецький клуб.

Про це він сказав журналістам під час відвідання відкритого тренування «гірників» напередодні домашнього матчу групового турніру Ліги Європи УЄФА з белградським «Партизаном».

Порівнюючи «Шахтар» минулого року і нинішній Р.АХМЕТОВ зазначив, що з огляду на виступ у чемпіонаті України сьогодні команда, безумовно, виглядає сильнішою, бо того року після 7-го туру «Шахтар» був лише на 15-му місці (зараз на другому - УНІАН). Однак про силу команди, зауважив він, можна буде судити після кількох міжнародних зустрічей.

“Команда в нас амбіційна, є молоді гравці і досвідчені. Я дуже радий, що Ярослав РАКИЦЬКИЙ постійно з’являється у основному складі. Сподіваюся, що він буде і далі прогресувати і доводити, що було прийняте вірне рішення”, - сказав Р.АХМЕТОВ.

Щодо переходу Д.ЧИГРИНСЬКОГО, то він упевнений, що це був вірний крок. “Якщо ми не продаємо футболістів за великі гроші в кращі клуби, то в інших гравців не буде мотивації приходити до нас в «Шахтар». Сьогодні я можу багатьом гравцям сказати: «Для того, щоб потрапити до «Барселони», треба прийти в «Шахтар», віддати всього себе, допомогти команді добитися великих успіхів. А команда допоможе тобі перейти в кращі клуби світу»”, - сказав Р.АХМЕТОВ. І додав: “Це мотивація для всіх. Футболісти побачили, що їх щастя в їхніх руках”.