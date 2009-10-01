Австрійський інвестор заявляє, що ГПУ перешкоджає будувати готелі в Києві

Австрійський інвестор, власник ТОВ «Будсервіскомплект», що представляє австрійські банки Erste Bank і Volksbank, Вольфганг МЮЛЛЕР заявляє про втручання Генеральної прокуратури України в інвестиційний проект з будівництва готелів у центрі Києва до Євро-2012.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив представник інтересів В.МЮЛЛЕРА в Україні Олег ГОЛУБЕНКО.

За його словами, в листопаді 2007 року В.МЮЛЛЕР придбав ТОВ «Будсервіскомплект», в активах якого було 5 будівель у занедбаному стані, розташованих на двох земельних ділянках загальною площею близько 80 соток на Набережному шосе (у районі Поштової площі), за 17 млн. дол. США.

Австрійський інвестор планував збудувати на цих земельних ділянках два 3-4-зіркові мережеві готелі, вартість проживання в яких становила б 70-90 євро на добу. О.ГОЛУБЕНКО додав, що вів переговори про управління готелями з двома відомими міжнародними операторами, проте він не уточнив їх назви.

Представник інвестора зазначив, що мав намір інвестувати в проект 100 млн. дол.

При цьому О.ГОЛУБЕНКО повідомив, що австрійський інвестор пройшов три кола судових розглядів у 12 судах різних інстанцій, в яких оспорювалася законність купівлі-продажу будівель, якими володіє «Будсервіскомплект».

За його словами, у травні ц.р. колегія суддів Верховного суду України винесла остаточне рішення, яким закріплювала за інвестором власність на дані об`єкти нерухомості.

«Незважаючи на це, Генеральна прокуратура України йде на просто безпрецедентний крок – подає касаційне подання на рішення Вищого господарського суду України, яке вступило в силу майже 3 роки тому», - сказав представник інвестора.

О.ГОЛУБЕНКО додав, що касаційне подання було подане, але іншою стороною, а Верховний суд відмовив у відкритті провадження.

Він підкреслив, що про цю ситуацію поінформовані Парламент Австрії, а також Посольство Австрії в Україні, з яким співпрацює В.МЮЛЛЕР за даним проектом.

О.ГОЛУБЕНКО повідомив, що інвестор не може продовжувати реалізацію проекту, оскільки ситуація, що склалася, привела до невпевненості в його реалізації, а також існує загроза втратити придбані об`єкти нерухомості.

У той же час В.МЮЛЛЕР зазначає, що не збирається відмовлятися від реалізації проекту з будівництва готелів до Євро-2012, який є чи не найбільшим з усіх запланованих проектів в Україні, і сподівається, що вище керівництво країни належним чином відреагує на цю ситуацію.