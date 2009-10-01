Ярославський: реконструйований стадіон «Металіст» є унікальним

Президент компанії DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає, що реконструйований у місті стадіон «Металіст» має свої унікальні особливості і його важко порівняти з якоюсь відомою європейською футбольною ареною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, про це він заявив під час спілкування з представниками іноземних і вітчизняних ЗМІ, які знайомилися з ходом робіт на ключових інфраструктурних об`єктах Євро-2012, що реконструюються DCH.

«Таких стадіонів більше немає. Ми не намагалися когось копіювати, але уважно вивчили досвід європейських колег. Стадіон «Металіст» схожий на стадіон «Металіст»», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Він також звернув увагу на те, що реконструкція стадіону «Металіст» є результатом спільних зусиль харківських розробників, архітекторів та будівельників.

Спілкуючись з О.ЯРОСЛАВСЬКИМ, журналісти з Німеччини, Росії, Польщі, Румунії, Білорусі і Молдови ставили запитання про причини, що спонукали інвестора зайнятися підготовкою міста до майбутнього турніру, а також про терміни окупності інвестицій у проекти Євро-2012.

«Не все вирішують гроші. Я - харків`янин, і мені подобається цим займатися», - відповів О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Компанія DCH - одна з найбільших бізнес-груп України. В своєму розпорядженні має активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

DCH реалізовує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (зокрема, стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».